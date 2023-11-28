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Воткинское ретро: первый советский экскаватор

10:20, 28 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Воткинское ретро: первый советский экскаватор
10:20, 28 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
146
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Воткинское ретро\n#история\n#промышленность
Фото: архив Воткинского завода
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Отечественному экскаватору-пионеру исполняется 92 года.

Воткинск. Удмуртия. В ноябре 1931 года на Воткинском заводе полным ходом шло производство первого отечественного полууниверсального полноприводного средней мощности экскаватора.

Освоение нового производства встретило немало трудностей. Котёл паровой машины экскаватора был клёпаный, с массой операций сверления, развёртывания отверстий, чеканки, гибки, высадки стальных листов. Крупногабаритные фасонные отливки весом до 5,5 тонн требовали сложной мехобработки.

Однако результат был достигнут, и накануне нового, 1932 года, первый готовый экскаватор выехал из заводских ворот.

10:20, 28 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
146
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Воткинское ретро\n#история\n#промышленность