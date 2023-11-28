Воткинское ретро: первый советский экскаватор

Воткинск. Удмуртия. В ноябре 1931 года на Воткинском заводе полным ходом шло производство первого отечественного полууниверсального полноприводного средней мощности экскаватора.

Освоение нового производства встретило немало трудностей. Котёл паровой машины экскаватора был клёпаный, с массой операций сверления, развёртывания отверстий, чеканки, гибки, высадки стальных листов. Крупногабаритные фасонные отливки весом до 5,5 тонн требовали сложной мехобработки.

Однако результат был достигнут, и накануне нового, 1932 года, первый готовый экскаватор выехал из заводских ворот.