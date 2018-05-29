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Бывшего замруководителя администрации главы Удмуртии оштрафовали за превышение должностных полномочий

09:53, 29 мая, 2018
09:53, 29 мая, 2018
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#ФСБ\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#суд\n#штраф
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Олега Алаева оштрафовали на 35 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор бывшему замруководителя администрации главы и правительства региона. По данным пресс-службы Управления ФСБ России по Удмуртской Республике, Олег Алаев заплатит штраф в размере 35 тыс. рублей за превышение должностных полномочий.

«Установлено, что Алаев <…> незаконно вывел из собственности Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики несколько единиц компьютерной техники и аппаратов сотовой связи», - говорится в сообщении.

Ущерб от действий Алаева составил почти 184 тыс. рублей. Против мужчины возбудили уголовное дело. Имущество изъяли и вернули собственнику. Сам злоумышленник свою вину признал.

09:53, 29 мая, 2018
1348
0
#ФСБ\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#суд\n#штраф

 

 

 


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