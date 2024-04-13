С Камбарского машзавода отправлен тепловоз в Курганскую область

Камбарка. Удмуртия. На Камбарском машиностроительном заводе произвели и отправили заказчику тепловоз ТГМ40-01. Он сейчас находится в пути на промышленное предприятие, расположенное в Курганской области. Об этом сообщила администрация Камбарского района.

Маневровый тепловоз предназначен для использования на промпредприятиях при выполнении маневровой и вывозной работы на рельсах.

Ранее мы сообщали о поставках с Камбарского машиностроительного завода тепловозов-снегоочистителей и локомотивов для детских железных дорог.