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С Камбарского машзавода отправлен тепловоз в Курганскую область

14:44, 13 апреля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
С Камбарского машзавода отправлен тепловоз в Курганскую область
14:44, 13 апреля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
84
0
#Камбарка\n#промышленность
Фото: Администрация Камбарского района
84
0

Маневровая рельсовая машина применяется на промышленных предприятиях.

Камбарка. Удмуртия. На Камбарском машиностроительном заводе произвели и отправили заказчику тепловоз ТГМ40-01. Он сейчас находится в пути на промышленное предприятие, расположенное в Курганской области. Об этом сообщила администрация Камбарского района. 

Маневровый тепловоз предназначен для использования на промпредприятиях при выполнении маневровой и вывозной работы на рельсах.

Ранее мы сообщали о поставках с Камбарского машиностроительного завода тепловозов-снегоочистителей и локомотивов для детских железных дорог. 

 

14:44, 13 апреля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
84
0
#Камбарка\n#промышленность