Ижевский концерн «Калашников» увеличит производство высокоточного оружия

Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» открыл новый участок по производству деталей управляемых артиллерийских боеприпасов. Объект был сдан ко Дню оружейника. Об этом сообщает пресс-служба Концерна.

Для нового участка закуплено 70 станков фрезерной и токарной обработки, также приобретены шлифовальные машины. На предприятие поступило 20 вертикально-фрезерных станков с ЧПУ. На участке будет занято 10 операторов.

«Это уже второй участок, запущенный на высокоточном производстве в текущем году. Строительные работы и оснащение оборудованием площадей дивизиона продолжатся до января следующего года, что позволит значительно увеличить объем и номенклатуру выпускаемых изделий», — подчеркнули в пресс-службе Концерна.