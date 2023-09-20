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Ижевский концерн «Калашников» увеличит производство высокоточного оружия

13:55, 20 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевский концерн «Калашников» увеличит производство высокоточного оружия
13:55, 20 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1003
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#промышленность
Фото: ИА «Сусанин»
1003
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Запущен новый участок производства деталей для такого вида вооружений.

Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» открыл новый участок по производству деталей управляемых артиллерийских боеприпасов. Объект был сдан ко Дню оружейника. Об этом сообщает пресс-служба Концерна. 

Для нового участка закуплено 70 станков фрезерной и токарной обработки, также приобретены шлифовальные машины. На предприятие поступило 20 вертикально-фрезерных станков с ЧПУ. На участке будет занято 10 операторов. 

«Это уже второй участок, запущенный на высокоточном производстве в текущем году. Строительные работы и оснащение оборудованием площадей дивизиона продолжатся до января следующего года, что позволит значительно увеличить объем и номенклатуру выпускаемых изделий», — подчеркнули в пресс-службе Концерна. 

13:55, 20 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1003
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#промышленность