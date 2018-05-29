За три дня в Удмуртии отремонтируют участки шести дорог

Водителей призывают быть внимательными к временным дорожным знакам.
Ижевск. Удмуртия. С 29 по 31 мая 2018 года отремонтируют автодороги регионального и межмуниципального значения Удмуртской Республики. Как сообщает Госавтоинспекция регионального МВД, работы реализуют по программе «Безопасные и качественные дороги».
Работы по ремонту и содержанию дорожного полотна проведут на следующих автомобильных дорогах:
- улица Баранова, от 15-й улицы до Новошестнадцатой и от улицы Шевченко до улицы городок Строителей;
- улица Пушкинская, от улицы Карла Либкнехта до улицы Ленина и от переулка Широкого до улицы Кирова;
- улица Песочная, от набережной Зодчего Дудина до Студенческой улицы;
- улица Ю.Д. Маслюкова, включая улицу имени Надежды Курченко;
- проспект имени М.Т. Калашникова, от улицы 40 лет Победы до улицы Союзной;
- автомобильная дорога «Ижевск-Ува», на участке от 17 до 22 километра.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике призывает водителей быть внимательными, выполнять требования установленных временных дорожных знаков и заранее продумывать свой маршрут, выбирая пути объезда.