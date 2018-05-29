За три дня в Удмуртии отремонтируют участки шести дорог

Водителей призывают быть внимательными к временным дорожным знакам.

Ижевск. Удмуртия. С 29 по 31 мая 2018 года отремонтируют автодороги регионального и межмуниципального значения Удмуртской Республики. Как сообщает Госавтоинспекция регионального МВД, работы реализуют по программе «Безопасные и качественные дороги».

Работы по ремонту и содержанию дорожного полотна проведут на следующих автомобильных дорогах:

- улица Баранова, от 15-й улицы до Новошестнадцатой и от улицы Шевченко до улицы городок Строителей;

- улица Пушкинская, от улицы Карла Либкнехта до улицы Ленина и от переулка Широкого до улицы Кирова;

- улица Песочная, от набережной Зодчего Дудина до Студенческой улицы;

- улица Ю.Д. Маслюкова, включая улицу имени Надежды Курченко;

- проспект имени М.Т. Калашникова, от улицы 40 лет Победы до улицы Союзной;

- автомобильная дорога «Ижевск-Ува», на участке от 17 до 22 километра.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике призывает водителей быть внимательными, выполнять требования установленных временных дорожных знаков и заранее продумывать свой маршрут, выбирая пути объезда.