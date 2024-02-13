Три уральских завода по выпуску востребованных ВПК ферросплавов могут вернуть государству

Москва. Предприятия промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) были приватизированы незаконно. К такому мнению пришли следователи Генпрокуратуры, они добиваются возвращения заводов в госсобственность, пишет Коммерсантъ.

Отмечается, что соответствующий иск подан в Арбитражный суд. В документе утверждается, что более 30 лет назад относящиеся к ВПК производственные объекты продали в частные руки без согласования с правительством России. Между тем в настоящее время предприятия попали под контроль резидентов недружественных стран, а их продукция вывозится по заниженной стоимости на Запад.

Речь идет о Серовском заводе ферросплавов, Челябинском электрометаллургическом комбинате и Кузнецком заводе ферросплавов. Они являются крупнейшими в России производителями ферросплавов, используемых при изготовлении высококачественной стали для военной техники, жароупорных авиационных двигателей, ударопрочных стволов вооружений и бронебойных снарядов.

Руководство ЧЭМК эти доводы оспаривает. В частности, в компании указывают на то, что в 90-е годы без разрешения федерального кабмина приватизировали тысячи предприятий по всей стране, а претензии предъявлены лишь к трем заводам. Также ответчик отрицает, что его предприятия являются частью ВПК. При этом поставки сырья они осуществляют преимущественно российским предприятиям. Так, в 2023 году отечественные металлурги получили от холдинга порядка 550 тыс. тонн ферросплавов. Затем из них изготовляется сталь, которая идет в том числе на нужды оборонных производств, заявил гендиректор ЧЭМК Павел Ходоровский.

Напомним, в конце 2023 года в России конфисковали принадлежавший спонсорам ВСУ промышленный холдинг.