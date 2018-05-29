Главы городов и председатели Гордум в Удмуртии отчитались о своих доходах

Самый высокий доход среди руководителей городов получил мэр Сарапула Александр Ессен.

Ижевск. Удмуртия. Главы, исполняющие обязанности глав городов и председатели Гордум в Удмуртии отчитались о своих доходах за 2017 год. Сведения опубликованы на официальных сайтах муниципалитетов. В настоящее время лишь в двух городах Удмуртской Республики есть мэры – в Сарапуле (Александр Ессен) и Глазове (Олег Бекмеметьев). В остальных работают исполняющие обязанности главы.

Глава Сарапула Александр Ессен получил в 2017 году 3 280 282,5 рублей. Он владеет земельным участком в 7,4 сотки, квартирой (150,3 кв.м.) и автомобилем «НИССАН ПАТФАЙНДЕР». Жена главы Сарапула заработала 3 600 082,56 рублей. У нее в собственности: земельные участки (4 сотки и 15 соток), жилой дом (266,2 кв.м.), два нежилых помещения (161,1 кв.м. и 549,1 кв.м.).

Бывший глава Ижевска Юрий Тюрин с учетом пенсии заработал 3 145 279,99 рублей. В его собственности квартира (90,5 кв.м.) и доля в квартире (34,7 кв.м.). Также ему принадлежит автомобиль Toyota Highlander и моторное судно Dorado c мотором «SUZUKI». Супруга бывшего мэра задекларировала доход в 8 610 116,39 рублей. Это сумма с учетом дохода от продажи недвижимости. Она владеет тремя земельными участками (3,2 сотки, 20 и 30 соток), долей в квартире (34,7 кв.м.), квартирой (53 кв.м.), недостроенным жилым домом, причальным местом (4,1 кв.м.), нежилым помещением в жилом доме (153,6 кв.м.), автомобилем VOLVO S80.

Глава Глазова Олег Бекмеметьев задекларировал доход в 3 064 964,72 рублей. В его собственности находится земельный участок 15 соток, квартира (76,8 кв.м.), доля в квартире (60,4 кв.м.), нежилое помещение (146,3 кв.м) и автомобиль Volkswagen Touareg. Супруга заработала 326 963 рубля. Она владеет квартирой (58,1 кв.м.), долей в квартире (51,1 кв.м.) и автомобилем Suzuki Sx4.

Председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин заработал 2 096 666,58 рублей. В его собственности квартира (116,3 кв.м.), место на подземной стоянке (20,58 кв.м.) и автомобиль Lexus. Его жена заработала 50 506,2 рублей. Ей принадлежит машиноместо.

Председатель Гордумы Воткинска Сергей Омельянович заработал 1 750 518,4 рублей. В его собственности две квартиры (60,1 и 31,4 кв.м.), гараж (23,6 кв.м) и легковой автомобиль LADA VESTA.

Председатель Сарапульской городской думы Сергей Смоляков в 2017 году заработал 1 702 284,74 рублей. В его собственности находятся: квартира (68,2 кв.м.), земельный участок (533 кв.м. – совместная собственность), садовый дом (19,6 кв.м. – совместная собственность), легковой автомобиль CHEVROLET Niva. Супруга спикера муниципального парламента задекларировала доход в 307 849,7 рублей. Ей принадлежит земельный участок (533 кв.м. – совместная собственность), садовый дом (19,6 кв.м. – совместная собственность)

Председатель Глазовской городской думы Игорь Волков сообщил о доходе в 1 568 628,79 рублей. Он владеет долей в квартире (49,3 кв.м.), гаражом (25,4 кв.м.) и автомобилем «Шевроле Нива». Его супруга заработала 616 437,45 рублей. Ей принадлежит участок в 12,8 соток, квартира (48,3 кв.м.), доля в квартире (52,6 кв.м.) и автомобиль MITSUBISHI OUTLANDER.

И.о. главы Воткинска Ольга Сорокина задекларировала доход в размере 1 433 916,6 рублей с учетом поступлений от педагогической и научной деятельности. У нее собственности нет недвижимости. Супруг и.о. мэра с учетом дохода от сдачи в аренду имущества заработал 857 357,41 рублей. Он владеет земельным участком (4 сотки), садовым домом (32 кв.м.) и двумя квартирами, одна из которых находится в совместной собственности (59 и 51,6 кв.м.). Один из несовершеннолетних детей получил доход в 30 779,18 рублей с учетом дохода от центра занятости населения, дохода по договорам ГПХ.

И.о. главы Ижевска Сергей Задорожный заработал 1 399 235,31 рублей. У него есть два земельных участка (10 и 9,4 соток), квартира (96,8 кв.м.), гараж (20 кв.м.), объекты незавершенного строительства – дом (80,1 кв.м.), баня (46,4 кв.м.) и гараж (56,3 кв.м.).

Председатель Гордумы Можги Валерий Корольков задекларировал доход в 1 368 400,66 рублей. В эту сумму входит также пенсия и единовременная денежная компенсация. В его собственности находятся доли в земельном участке (9 соток), доме (45 кв.м.), трехкомнатной квартире (59,5 кв.м.), двухкомнатной квартире (49,5 кв.м.), а также однокомнатная квартира (43,6 кв.м.) и гараж (совместная собственность, 24 кв.м.). Его супруга заработала 1 237 901,78 рублей, в том числе доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях, пенсия, единовременна денежная выплата. Она владеет земельным участком (23 сотки), жилым домом (39,97 кв.м.), долей в трехкомнатной квартире (59,5 кв.м.), гаражом (совместная собственность, 24 кв.м.) и автомобилем RENAULT DUSTER.

И.о. главы Можги Констанин Кодесников получил в 2017 году 526 040,78 рублей. Он владеет участком под индивидуальное строительство (7 соток), жилым домом (103,6 кв.м.), долей в двухкомнатной квартире (50,3 кв.м.). Доход его супруги составил 162 879,2 рублей. Она владеет долей в квартире (50,3 кв.м.), гараж (24,2 кв.м.) и нежилое помещение (21 кв.м.).