На первом месте оказалось «Нашествие».
Ижевск. Удмуртия. Рок-фестиваль «Улетай» в Удмуртии вошел в топ-10 самых популярных опен-эйр в России. Рейтинг представило аналитическое агентство ТурСтат.
Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости событий.
1. Фестиваль «Нашествие» в Тверской области;
2. VK Fest в Санкт-Петербурге;
3. Пикник «Афиши» в Москве;
4. Alfa Future People в Нижегородской области;
5. «Дикая Мята» в Тульской области;
6. «Доброфест» в Ярославской области;
7. «Усадьба Jazz» в Московской области;
8. «Чернозём» в Тамбове;
9. Folk Summer Fest в Калужской области;
10. «Улетай» в Удмуртии.
Отметим, что «Улетай-2018» пройдет с 20 по 22 июля в МО «Нечкинское», село Лагуново, в 45 км от Ижевска. На фестивале выступят LUMEN, Сурганова и Оркестр, Вадим Самойлов, Крематорий, Пилот, КняZz, Эпидемия, Louna и другие.