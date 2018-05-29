На первом месте оказалось «Нашествие».

Ижевск. Удмуртия. Рок-фестиваль «Улетай» в Удмуртии вошел в топ-10 самых популярных опен-эйр в России. Рейтинг представило аналитическое агентство ТурСтат.

Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости событий.

1. Фестиваль «Нашествие» в Тверской области;

2. VK Fest в Санкт-Петербурге;

3. Пикник «Афиши» в Москве;

4. Alfa Future People в Нижегородской области;

5. «Дикая Мята» в Тульской области;

6. «Доброфест» в Ярославской области;

7. «Усадьба Jazz» в Московской области;

8. «Чернозём» в Тамбове;

9. Folk Summer Fest в Калужской области;

10. «Улетай» в Удмуртии.

Отметим, что «Улетай-2018» пройдет с 20 по 22 июля в МО «Нечкинское», село Лагуново, в 45 км от Ижевска. На фестивале выступят LUMEN, Сурганова и Оркестр, Вадим Самойлов, Крематорий, Пилот, КняZz, Эпидемия, Louna и другие.