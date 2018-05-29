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Рок-фестиваль «Улетай» в Удмуртии вошел в топ-10 самых популярных опен-эйр в России

08:30, 29 мая, 2018
Диана Ворончихина
08:30, 29 мая, 2018
Диана Ворончихина
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#Ижевск\n#музыка\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#музыканты\n#Улетай
Фото: vk.com/id111684869
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На первом месте оказалось «Нашествие».

Ижевск. Удмуртия. Рок-фестиваль «Улетай» в Удмуртии вошел в топ-10 самых популярных опен-эйр в России. Рейтинг представило аналитическое агентство ТурСтат.

Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости событий.

1. Фестиваль «Нашествие» в Тверской области;

2. VK Fest в Санкт-Петербурге;  

3. Пикник «Афиши» в Москве;

4. Alfa Future People в Нижегородской области;

5. «Дикая Мята» в Тульской области;

6. «Доброфест» в Ярославской области;

7. «Усадьба Jazz» в Московской области;

8. «Чернозём» в Тамбове;  

9. Folk Summer Fest в Калужской области;  

10. «Улетай» в Удмуртии.

Отметим, что «Улетай-2018» пройдет с 20 по 22 июля в МО «Нечкинское», село Лагуново, в 45 км от Ижевска. На фестивале выступят LUMEN, Сурганова и Оркестр, Вадим Самойлов, Крематорий, Пилот, КняZz, Эпидемия, Louna и другие.

08:30, 29 мая, 2018
Диана Ворончихина
340
0
#Ижевск\n#музыка\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#музыканты\n#Улетай

 

 

 


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