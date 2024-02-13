Камбарский машиностроительный завод начал производить станции контроля перекачки для нефтепромышленности

Оборудование является уникальным.
Камбарка. Удмуртия. Камбарский Машиностроительный завод по заказу «Роснефти» начал производить уникальные станции контроля перекачки жидкостей для нефтяной промышленности. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Оборудование отслеживает параметры закачиваемой в нефтяную скважину жидкости для заглушки. Жидкость должна отвечать всем требованиям, чтобы избежать выброса нефти. Станция работает в реальном времени и передаёт информацию на сервер.
Новая продукция завода полностью состоит из российских комлектующих. Мощностей Камбарского машиностроительного достаточно для производства 30 таких станций в месяц.