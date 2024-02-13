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Камбарский машиностроительный завод начал производить станции контроля перекачки для нефтепромышленности

09:40, 13 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Камбарский машиностроительный завод начал производить станции контроля перекачки для нефтепромышленности
09:40, 13 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
340
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#промышленность
Фото: ИА "Сусанин"
340
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Оборудование является уникальным.

Камбарка. Удмуртия. Камбарский Машиностроительный завод по заказу «Роснефти» начал производить уникальные станции контроля перекачки жидкостей для нефтяной промышленности. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Оборудование отслеживает параметры закачиваемой в нефтяную скважину жидкости для заглушки. Жидкость должна отвечать всем требованиям, чтобы избежать выброса нефти. Станция работает в реальном времени и передаёт информацию на сервер.

Новая продукция завода полностью состоит из российских комлектующих. Мощностей Камбарского машиностроительного достаточно для производства 30 таких станций в месяц. 

09:40, 13 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
340
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#промышленность