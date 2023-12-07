Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид Александровский собор: история одного изъятия Лонгрид Ижевский «Дом №1» Лонгрид

До 6 000 тонн в год стали и чугуна планирует выдавать завод в посёлке Новом в Удмуртии

15:00, 07 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
До 6 000 тонн в год стали и чугуна планирует выдавать завод в посёлке Новом в Удмуртии
15:00, 07 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
88
0
#Воткинский район\n#заводы\n#промышленность
Фото: пресс-служба администрации Воткинского района УР
88
0

Среди заказчиков — «Калашников», «Сухой» и «МиГ».

Новый. Удмуртия. На литейно-механическом заводе «Новый» в одноимённом посёлке Воткинского района Удмуртии заканчивается капремонт. Как сообщил глава района Сергей Васильев в соцсетях, через пару недель в цехах, известных до октября 2022 года как ООО «Политех», закипит работа.

«После завершения капитального ремонта производственных корпусов и административно-бытового корпуса здесь начнут производить качественное стальное и чугунное литьё — до 6 000 тонн в год. Производимые заготовки очень нужны для машиностроительных производств», — написал Сергей Васильев.

По его словам, в числе заказчиков предприятия уже значатся: НПО «Сатурн», авиационная холдинговая компания «Сухой», «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», корпорация Росатом, концерн «Калашников».

15:00, 07 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
88
0
#Воткинский район\n#заводы\n#промышленность