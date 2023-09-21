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Расцветёт «Италмас»: в Ижевске разработали аналог дрона-камикадзе «Герань»

17:52, 21 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Расцветёт «Италмас»: в Ижевске разработали аналог дрона-камикадзе «Герань»
17:52, 21 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1331
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО\n#промышленность\n#беспилотники
Фото: Скриншот из видео
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Дальность работы аппарата превышает 200 километров.

Ижевск. Удмуртия. На базирующемся в Ижевске предприятии «Аэроскан» разработали дрон-камикадзе «Италмас», собрата беспилотника «Герань». Об этом рассказал главный конструктор российской компании Александр Захаров в эфире телеканала «Россия-1». 

Уточняется, что «Италмас» имеет более глубинное действие — дальность более 200 километром. Также была увеличена боевая часть. Как и аналогичный аппарат «Герань» — «Италмас» является дроном-камикадзе. 

Разработанный в ижевском научно-исследовательском комплексе «Италмас» беспилотник оснащён двигателем внутреннего сгорания. Компания уже готова начать поставки беспилотники в действующую армию. Его испытания успешно прошли зимой. 

Напомним, 19 сентября научно-исследовательский центр «Италмас» в Ижевске посетил Владимир Путин.

17:52, 21 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1331
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО\n#промышленность\n#беспилотники