Расцветёт «Италмас»: в Ижевске разработали аналог дрона-камикадзе «Герань»

Ижевск. Удмуртия. На базирующемся в Ижевске предприятии «Аэроскан» разработали дрон-камикадзе «Италмас», собрата беспилотника «Герань». Об этом рассказал главный конструктор российской компании Александр Захаров в эфире телеканала «Россия-1».

Уточняется, что «Италмас» имеет более глубинное действие — дальность более 200 километром. Также была увеличена боевая часть. Как и аналогичный аппарат «Герань» — «Италмас» является дроном-камикадзе.

Разработанный в ижевском научно-исследовательском комплексе «Италмас» беспилотник оснащён двигателем внутреннего сгорания. Компания уже готова начать поставки беспилотники в действующую армию. Его испытания успешно прошли зимой.

Напомним, 19 сентября научно-исследовательский центр «Италмас» в Ижевске посетил Владимир Путин.