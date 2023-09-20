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ИА «Сусанин» опубликовал пятый материал просветительского проекта «Удмуртия ЗАВОДит»

15:15, 20 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
ИА «Сусанин» опубликовал пятый материал просветительского проекта «Удмуртия ЗАВОДит»
15:15, 20 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
511
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#производство\n#промышленность
Фото: ИМЗ
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Новый материал посвящен истории Ижевского механического завода, его производственной мощности в наше время, о продукции и о тех, кто ее производит.

Ижевск. Удмуртия. Мы продолжаем наш экскурс по промышленным предприятиям Удмуртской Республики, которыми гордятся ее жители. Журналист ИА «Сусанин» в интервью с временным управляющим директором АО «Ижевский механический завод» Валентином Каргиным обсудят, что изменилось в работе Ижевского механического завода и каковы приоритеты его развития на сегодня.

Сегодня Ижевский механический завод — это промышленный кластер, который включает в себя большой объем оружейных компетенций и производство гражданской продукции. Предприятие является частью крупного российского холдинга «Концерн «Калашников», который в свою очередь входит в госкорпорацию «Ростех». Основные изделия ИМЗ — боевое, гражданское, охотничье и спортивное оружие, компоненты ракетных комплексов и высокоточное литье.

История завода начинается с 1942 года на базе эвакуированных цехов Тульского оружейного завода и Подольского механического завода. К 2022 году численность сотрудников достигла 4 тысяч человек, до конца 2023 года планируется привлечь еще до 300 человек. ИМЗ имеет широкие компетенции по развитию персонала и может самостоятельно обеспечить обучение молодых специалистов.

Также о модернизации производства, инфраструктуре предприятия и о том, как поддержать высокую производительность труда у работников, в нашем материале.

Проект реализуется при поддержке АНО «ИРИ» (Институт развития интернета).


15:15, 20 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
511
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#производство\n#промышленность