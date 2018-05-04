Аналогичные нарушения выявили еще в 15 учреждениях города.

Воткинск. Удмуртия. Воткинский дом культуры «Юбилейный не прошел проверку на доступность для инвалидов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, при входе в здание кнопка вызова диспетчера, а также информационная табличка об учреждении с текстом Брайля отсутствовали.

Не было яркой разметки к входу для слабовидящих. Отметим, что аналогичные нарушения выявили еще в 15 учреждениях города.

Прокурор внес в адрес директора представление об устранении нарушений закона, кроме того, в отношении замдиректора возбуждено производство об административном правонарушении.

В 2018 году на реализацию программы Доступная среда в Удмуртии в этом году выделят 71,2 млн рублей.