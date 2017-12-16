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      Визит на ликероводочный завод может стать частью туристического маршрута в Сарапуле

      14:15, 16 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      14:15, 16 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      308
      0
      #туризм\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#завод\n#посетители
      Фото: facebook.com
      308
      0

      Помимо него, в маршрут также планируют включить сарапульский дрожжепивзавод.

      Сарапул. Удмуртия. Визит на ликероводочный завод может стать частью туристического маршрута в Сарапуле. Как сообщил глава города Александр Ессен, в маршрут также планируют включить посещение сарапульского дрожжепивзавода.  

      Такое решение, по его словам, могут принять после состоявшейся накануне встречи между бизнесменами и представителями предприятий. Представители туристического бизнеса считают, что в будущем маршруты с посещением заводов и дегустации их продукции могут стать одними из продаваемых.  

      «<…> прошла встреча бизнеса с двумя пищевыми предприятиями, интерес к которым всегда повышен и вызывает легкое оживление в аудитории. Я сейчас говорю о Сарапульском ЛВЗ и Сарапульском дрожже-пивзаводе. Уверен, и вы сейчас улыбнулись. С нетерпением ждали эту встречу представители туристического бизнеса. По их мнению, одним из продаваемых маршрутов может стать посещение перечисленных предприятий с возможностью принять участие в дегустациях..... Надеюсь, смогут договориться» - написал Александр Ессен в своем официальном аккаунте в Facebook.

      14:15, 16 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      308
      0
      #туризм\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#завод\n#посетители

       

       

       

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