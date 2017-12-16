Помимо него, в маршрут также планируют включить сарапульский дрожжепивзавод.

Сарапул. Удмуртия. Визит на ликероводочный завод может стать частью туристического маршрута в Сарапуле. Как сообщил глава города Александр Ессен, в маршрут также планируют включить посещение сарапульского дрожжепивзавода.

Такое решение, по его словам, могут принять после состоявшейся накануне встречи между бизнесменами и представителями предприятий. Представители туристического бизнеса считают, что в будущем маршруты с посещением заводов и дегустации их продукции могут стать одними из продаваемых.

«<…> прошла встреча бизнеса с двумя пищевыми предприятиями, интерес к которым всегда повышен и вызывает легкое оживление в аудитории. Я сейчас говорю о Сарапульском ЛВЗ и Сарапульском дрожже-пивзаводе. Уверен, и вы сейчас улыбнулись. С нетерпением ждали эту встречу представители туристического бизнеса. По их мнению, одним из продаваемых маршрутов может стать посещение перечисленных предприятий с возможностью принять участие в дегустациях..... Надеюсь, смогут договориться» - написал Александр Ессен в своем официальном аккаунте в Facebook.