Врио главы Удмуртии лично спросит с чиновников Балезино за отсутствие воды в одной из деревень района

Об этом врио главы Удмуртии сказал на аппаратном совещании органов государственной власти в понедельник, 17 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов посетит Балезино. Предварительно визит назначен на 22 апреля.

«По Балезино проблемы мы обсуждали. Предварительно 22 числа проведем там весь день. Проведем и совещание и все, что касается мер противопаводковых. Поговорим с администрацией по этим вопросам. Надо понять уровень готовности всех чиновников управлять территорией», - сказал Александр Бречалов.

Также в ходе своего выступления начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин рассказал о том, что на данный момент министерство ЖКХ региона проводит расследование из-за отсутствия воды в одной из деревень Балезинского района.

«В Балезино была установлена система водоснабжения в одной из деревень в 2015 году. На данный момент водоснабжение двух улиц осуществляется от насоса. Министерство ЖКХ проводит расследование. Гарантийные сроки эксплуатации строитель отрицает, хотя по градостроительному кодексу гарантия пять лет должна быть», - сказал Петр Фомин.