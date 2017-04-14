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      В Ижевске обсудили проект нового микрорайона в городке Металлургов

      15:55, 14 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      15:55, 14 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      310
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: @arzik2
      310
      0

      Реализация проекта обойдется в 14,3 млрд рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Новый микрорайон может появиться в Ижевске в городке Металлургов. Проект комплексной квартальной постройки презентовал директор компании «Инком Инвест» Дмитрий Данилов на «Часе инвестора» в правительстве Удмуртии в пятницу, 14 апреля.

      Объект будет представлять из себя ансамбль из 9 - 12 этажных домов из 5 тыс. квартир на 9 тыс. жителей. Площадь постройки 72 гектара из них 31 гектар - это лес.

      Стоимость проекта оценивается в 14,3 млрд рублей. Строительная компания рассматривает такие виды поддержки в строительстве, как программа «Жилище», государственно-частное партнерство, программа «Формирование городской среды».

      15:55, 14 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      310
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия
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