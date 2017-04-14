В Ижевске обсудили проект нового микрорайона в городке Металлургов

Реализация проекта обойдется в 14,3 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Новый микрорайон может появиться в Ижевске в городке Металлургов. Проект комплексной квартальной постройки презентовал директор компании «Инком Инвест» Дмитрий Данилов на «Часе инвестора» в правительстве Удмуртии в пятницу, 14 апреля.

Объект будет представлять из себя ансамбль из 9 - 12 этажных домов из 5 тыс. квартир на 9 тыс. жителей. Площадь постройки 72 гектара из них 31 гектар - это лес.

Стоимость проекта оценивается в 14,3 млрд рублей. Строительная компания рассматривает такие виды поддержки в строительстве, как программа «Жилище», государственно-частное партнерство, программа «Формирование городской среды».