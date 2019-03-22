Дополнительные выборы депутатов пройдут в Удмуртии 24 марта

Планируется распределить 19 мандатов.

Ижевск. Удмуртия. Дополнительные выборы депутатов пройдут в Удмуртии в воскресенье, 24 марта. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия республики.

Планируется распределить 19 мандатов. Жители выберут депутатов в Гордуму Можги, Камбарский, Красногорский, Шарканский, Сарапульский, райсоветы, а также в Советы Карсовайское, Верхнебогатырское, Борковское, Нечкинское.

Кроме того, дополнительные выборы пройдут в Госсовет Удмуртской Республики по Нефтяному избирательному округу №10.

Для защиты избирательных на избирательных участках будут присутствовать 59 наблюдателей., сообщает Общественная палата Удмуртии.