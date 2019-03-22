play
pause
  • $ 63.74 ↓
  • € 72.79 ↓

Дополнительные выборы депутатов пройдут в Удмуртии 24 марта

17:50, 22 марта, 2019
Анна Торхова
17:50, 22 марта, 2019
Анна Торхова
145
0
#выборы\n#Ижевск\n#ЦИК\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#депутат
145
0

Планируется распределить 19 мандатов.

Ижевск. Удмуртия. Дополнительные выборы депутатов пройдут в Удмуртии в воскресенье, 24 марта. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия республики.

Планируется распределить 19 мандатов. Жители выберут депутатов в Гордуму Можги, Камбарский, Красногорский, Шарканский, Сарапульский, райсоветы, а также в Советы Карсовайское, Верхнебогатырское, Борковское, Нечкинское.

Кроме того, дополнительные выборы пройдут в Госсовет Удмуртской Республики по Нефтяному избирательному округу №10.

Для защиты избирательных на избирательных участках будут присутствовать 59 наблюдателей., сообщает Общественная палата Удмуртии.

17:50, 22 марта, 2019
Анна Торхова
145
0
#выборы\n#Ижевск\n#ЦИК\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#депутат

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Выпускаемую в Ижевске «Ладу Весту» оснастят японским мотором

13:00, 20 марта, 2019
4767

Потепление начнется в Удмуртии в воскресенье

4259
15:50, 15 марта, 2019

В Ижевске на улице Удмуртской загорелся автобус

3031
09:17, 20 марта, 2019

Три района Удмуртии существенно сократили посевные площади

2833
13:45, 15 марта, 2019

Кофейню «Coffee Like» закрыли в Ижевске из-за отсутствия канализации

2412
11:30, 19 марта, 2019

В Волгограде неизвестные выбросили на свалку сотни летучих мышей

16:00, 16 марта, 2019
3033

Умерла певица Юлия Началова

2628
21:37, 16 марта, 2019

Руководство пермской школы, отстранившее учениц из-за отказа от пробы Манту, подало заявление на родителей

1707
09:53, 20 марта, 2019

Депутата Госдумы Вадима Белоусова задержали по обвинению во взятке

983
15:35, 15 марта, 2019

Европа вновь не признала итоги референдума в Крыму

826
16:30, 17 марта, 2019

Стало известно содержимое черных ящиков рухнувшего в Индонезии Boeing

16:30, 20 марта, 2019
3565

Двоих россиян застрелили на Бали при ограблении пункта обмена валют

1721
14:11, 20 марта, 2019

Путешественник Федор Конюхов провел 100 дней в океане

1190
14:15, 16 марта, 2019

СМИ назвали размеры пенсий бывших президентов стран мира

1157
12:33, 17 марта, 2019

Стрельбу в Новой Зеландии назвали терактом

981
12:15, 15 марта, 2019