Сферу туризма в Удмуртии передали региональному министерству экономики

Изменения вступили в силу с 22 января 2019 года.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии сферу туризма передали от Минкульта министерству экономики республики. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщили министр культуры региона Владимир Соловьев.

«Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики переименовано в Министерство культуры Удмуртской Республики», - говорится в сообщении.

Эти изменения вступили в силу с 22 января 2019 года.

Напомним, что указ о переименовании ведомства был подписан в ноябре 2018 года.