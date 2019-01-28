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Сферу туризма в Удмуртии передали региональному министерству экономики

11:17, 28 января, 2019
Диана Ворончихина
11:17, 28 января, 2019
Диана Ворончихина
106
0
#культура\n#экономика\n#туризм\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия\n#новости
Фото: vk.com/Владимир Соловьев
106
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Изменения вступили в силу с 22 января 2019 года.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии сферу туризма передали от Минкульта министерству экономики республики. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщили министр культуры региона Владимир Соловьев.

«Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики переименовано в Министерство культуры Удмуртской Республики», - говорится в сообщении.

Эти изменения вступили в силу с 22 января 2019 года.

Напомним, что указ о переименовании ведомства был подписан в ноябре 2018 года.

11:17, 28 января, 2019
Диана Ворончихина
106
0
#культура\n#экономика\n#туризм\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия\n#новости

 

 

 


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