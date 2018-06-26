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Депутат Госсовета Удмуртии Владимир Нельзин досрочно сложил свои полномочия

10:30, 26 июня, 2018
Георгий Поветкин
10:30, 26 июня, 2018
Георгий Поветкин
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#политика\n#кадры\n#Госсовет Удмуртии
Фото: spetsgazavtotrans.gazprom.ru
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Данный вопрос рассмотрели на очередной сессии регионального парламента.

Ижевск. Удмуртия. Депутат Госсовета Удмуртии Владимир Нельзин досрочно сложил свои полномочия. Данный вопрос рассмотрели на очередной сессии регионального парламента во вторник, 26 июня.

«Владимир Борисович внес заметный вклад в развитие законодательства, я думаю, мы будем правы, если выразим слова благодарности», - сказал спикер Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов.

Нельзин избирался по Нефтяному округу № 10, входил в состав постоянной комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению. Он является помощником генерального директора ПАО «Газпром спецгазавтотранс».

Вопрос рассмотрели на основании письменного заявления народного избранника.

10:30, 26 июня, 2018
Георгий Поветкин
740
0
#политика\n#кадры\n#Госсовет Удмуртии

 

 

 


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