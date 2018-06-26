Данный вопрос рассмотрели на очередной сессии регионального парламента.

Ижевск. Удмуртия. Депутат Госсовета Удмуртии Владимир Нельзин досрочно сложил свои полномочия. Данный вопрос рассмотрели на очередной сессии регионального парламента во вторник, 26 июня.

«Владимир Борисович внес заметный вклад в развитие законодательства, я думаю, мы будем правы, если выразим слова благодарности», - сказал спикер Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов.

Нельзин избирался по Нефтяному округу № 10, входил в состав постоянной комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению. Он является помощником генерального директора ПАО «Газпром спецгазавтотранс».

Вопрос рассмотрели на основании письменного заявления народного избранника.