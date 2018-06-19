В Госсовете Удмуртии рассмотрят вопрос о прекращении полномочий депутата Нельзина

Об этом говорится в документах, опубликованных к шестой сессии регионального парламента.

Ижевск. Удмуртия. В Госсовете Удмуртии рассмотрят вопрос о прекращении полномочий депутата Владимира Нельзина. Об этом говорится в документах, опубликованных к шестой сессии регионального парламента.

«Прекратить досрочно полномочия депутата […] на основании письменного заявления», - говорится в сообщении.

Нельзин избирался в Госсовет по Нефтяному избирательному округу № 10. Он является членом постоянной комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению.