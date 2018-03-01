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Верховный суд Удмуртии оставил без изменений решение о лишении мандатов шестерых ижевских депутатов

15:02, 01 марта, 2018
15:02, 01 марта, 2018
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#общество\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#Удмуртия\n#суд
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Прокуратура выявила недостоверные сведения в декларациях о доходах народных избранников.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии оставил без изменений решение Октябрьского районного суда Ижевска о лишении мандатов шестерых городских депутатов. Об этом сообщается на сайте высшего судебного органа Удмуртской Республики.

«Решение обставлено без изменений», - отмечено на сайте.

В числе шестерых депутатов городской думы, о которых идет речь - Денис Балакин, Дмитрий Чистяков, Алексей Гарипов, Дмитрий Данилов, Сергей Шишкин и Сергей Иванов.

Напомним, прокуратура выявила недостоверные сведения в декларациях о доходах народных избранников еще в сентябре. При этом ранее администрацию Ижевска уже уведомляли о нарушениях, но в ответ получили только то, что «информация принята к сведению».

В январе Гордума Ижевска подала жалобу в Верховный суд, не согласившись с требованиями представителей правосудия.

15:02, 01 марта, 2018
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#общество\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#Удмуртия\n#суд

 

 

 

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