Верховный суд Удмуртии оставил без изменений решение о лишении мандатов шестерых ижевских депутатов

Прокуратура выявила недостоверные сведения в декларациях о доходах народных избранников.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии оставил без изменений решение Октябрьского районного суда Ижевска о лишении мандатов шестерых городских депутатов. Об этом сообщается на сайте высшего судебного органа Удмуртской Республики.

«Решение обставлено без изменений», - отмечено на сайте.

В числе шестерых депутатов городской думы, о которых идет речь - Денис Балакин, Дмитрий Чистяков, Алексей Гарипов, Дмитрий Данилов, Сергей Шишкин и Сергей Иванов.

Напомним, прокуратура выявила недостоверные сведения в декларациях о доходах народных избранников еще в сентябре. При этом ранее администрацию Ижевска уже уведомляли о нарушениях, но в ответ получили только то, что «информация принята к сведению».

В январе Гордума Ижевска подала жалобу в Верховный суд, не согласившись с требованиями представителей правосудия.