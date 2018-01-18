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      Гордума Ижевска подала жалобу в Верховный суд на иск прокуратуры, требующий лишить мандатов шестерых депутатов

      09:00, 18 января, 2018
      Георгий Поветкин
      09:00, 18 января, 2018
      Георгий Поветкин
      548
      0
      #Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#Удмуртия\n#Верховный суд Удмуртии\n#суд
      Фото: @arzik2
      548
      0

      Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального парламента.

      Ижевск. Удмуртия. Гордума Ижевска подала апелляционную жалобу в Верховный суд Удмуртии на иск прокуратуры, требующий лишить мандатов шестерых депутатов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального парламента.

      Речь идет о нарушениях в декларациях о доходах.

      Прокуратура выявила недостоверные сведения еще в сентябре. При этом ранее администрацию Ижевска уже уведомляли о нарушениях, но в ответ получила только то, что «информация принята к сведению».

      В октябре ситуацию комментировал председатель Гордумы Олег Гарин, по словам которого, на тот момент народные избранники готовили свои аргументы для предоставления их суду.

      Как рассказал корреспонденту «Сусанина» источник, знакомый с ситуацией, в числе шестерых депутатов городской думы, которых хотят лишить мандатов, находятся Денис Балакин, Дмитрий Чистяков, Алексей Гарипов, Дмитрий Данилов, Сергей Шишкин и Сергей Иванов.

      09:00, 18 января, 2018
      Георгий Поветкин
      548
      0
      #Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#Удмуртия\n#Верховный суд Удмуртии\n#суд

       

       

       

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