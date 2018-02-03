Последнее слово – за районным Советом депутатов.

Малая Пурга. Удмуртия. Два человека претендуют на пост главы Малопургинского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Конкурс по отбору претендентов состоялся накануне, 2 февраля. Комиссия представила на рассмотрение районного Совета депутатов кандидатуры Сергея Кирющенкова и Сергея Юрина.

«Избранным будет считаться кандидат, за которого на очередной сессии проголосует не менее 16 депутатов районного Совета», - отмечается в сообщении.

Напомним, что бывшая глава Малопургинского района Светлана Колодкина ушла в отставку по собственному желанию в конце октября 2017 года. До этого ей предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. В декабре прошлого года Колодкину осудили и обязали выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.