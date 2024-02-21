Команда из Игры выиграла третье Первенство Удмуртии по хоккею на валенках

Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртии завершилось третье региональное Первенство по хоккею на валенках, или, как его называют местные — «Предбанник». Об этом сообщает Ассоциация дворового хоккея Ижевска.

Игры прошли 17 и 18 февраля в Малой Пурге. По итогу состязаний золото взяла команда из деревни Кабачигурт Игринского района. Второе место также досталось игринцам, но из команды «Энергия». А бронзовые медали завоевали участники из Дебёс.

Команда-семья Храмовых из Малопургинского района оказалась в рейтинге четвёртой, но тоже получила приз — сладкий подарок от организаторов.

Ещё четыре команды из Малой Пурги, Ижевска, Киясово и Грахово оказались вместе на пятом месте.

«Туж бадзым тау Администрации Малопургинского района за гостеприимство и радушный приём! В наступивший Год семьи обязательно проведем турнир среди семей! Кликнем клич, посмотрим, сколько наберется семейных «великолепных пятёрок и вратарей», — заявляют в Ассоциации дворового хоккея Ижевска.

Четвёртый «Предбанник» (16+) запланировали провести в Граховском районе. Впервые соревнование станет межрегиональным, так как в турнире будут участвовать гости из Татарстана.