Глава Малопургинского района Удмуртии: валежник собирать можно

Малая Пурга. Удмуртия. Глава Малопургинского района Удмуртии заверил земляков, что валежник в районе собирать можно. Александр Деев во время прямого эфира в соцсетях ответил на вопрос подписчицы «Почему у нас в районе нельзя собирать валежник?».

«Валежник собирать можно. Если у кого-то есть вопросы, обращайтесь в Яганское лесничество. Там есть замечательный руководитель, который подробно расскажет: где собирать, как собирать, как отличить сухостой от не сухостоя», — сказал глава района.

Напомним, понятие «валежник» определено лесным законодательством России в 2019 году. Закон позволяет гражданам свободно и бесплатно пребывать в лесах, осуществлять для собственных нужд заготовку и сбор валежника. При этом важно понимать, как закон определяет валежник, чтобы не подвергнуться административному штрафу или уголовной ответственности.