Бывшую главу Малопургинского района Светлану Колодкину оштрафовали на 50 тыс рублей

Слушание по делу прошло во вторник, 26 декабря.

Малая Пурга. Удмуртия. Бывшую главу Малопургинского района Удмуртии Светлану Колодкину осудили. Как рассказали корреспонденту «Сусанина» в объединенной пресс-службе судейского сообщества республики, её оштрафовали на 50 тыс. рублей. Слушание по делу состоялось во вторник, 26 декабря.

«Дело рассмотрено в особом порядке – это значит, что подсудимая полностью свою вину признала», - сообщила руководитель объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии Наталья Нургаянова.

Колодкиной предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, с ноября 2014 года по август 2015 года она подписала документы о приеме 25 квартир в 8 многоквартирных домах, которые были построены в рамках программы ликвидации ветхого и аварийного жилья. При этом она знала, что дома не имеют отопления и не соответствуют требованиям муниципальных контрактов.

Напомним, что Светлана Колодкина ушла в отставку по собственному желанию в конце октября 2017 года.