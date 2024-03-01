За незаконную рубку деревьев четыре жителя Удмуртии получили условный срок

Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртии осудили четырёх местных жителей за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Установлено, что преступная группа из четырёх человек срубила в лесу крупную партию древесины. Далее они продали незаконно добытую древесину.

Сотрудники УФСБ России по Удмуртии и регионального МВД выявили и пресекли деятельность злоумышленников. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК России («Незаконная рубка лесных насаждений») и пункту «а» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).

В суде фигуранты признали свою вину. Также они в полном объеме возместили причинённый ущерб. В результате Малопургинский районный суд приговорил их к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.