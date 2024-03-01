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За незаконную рубку деревьев четыре жителя Удмуртии получили условный срок

11:00, 01 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
За незаконную рубку деревьев четыре жителя Удмуртии получили условный срок
11:00, 01 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
272
0
#Удмуртия\n#Малая Пурга\n#уголовное дело\n#деревья
Фото: unsplash.com (Markus Spiske)
272
0

Они признали вину и полностью возместили ущерб.

Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртии осудили четырёх местных жителей за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Установлено, что преступная группа из четырёх человек срубила в лесу крупную партию древесины. Далее они продали незаконно добытую древесину. 

Сотрудники УФСБ России по Удмуртии и регионального МВД выявили и пресекли деятельность злоумышленников. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК России («Незаконная рубка лесных насаждений») и пункту «а» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).

В суде фигуранты признали свою вину. Также они в полном объеме возместили причинённый ущерб. В результате Малопургинский районный суд приговорил их к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу. 

11:00, 01 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
272
0
#Удмуртия\n#Малая Пурга\n#уголовное дело\n#деревья