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Совет депутатов Малопургинского района возглавила Людмила Бикшинтеева

17:25, 29 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Совет депутатов Малопургинского района возглавила Людмила Бикшинтеева
17:25, 29 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
188
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#совет депутатов
Фото: Администрация Малопургинского района
188
0

Также был избран новый замглавы районной администрации.

Малая Пурга. Удмуртия. В администрации Малопургинского района прошли кадровые изменения. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Депутаты районного совета избрали своим председателем Людмилу Бикшинтееву. Также в результате конкурса был избран новый замглавы районной администрации – начальник управления документационного обеспечения и ГО. Им стал Эдуард Ермичев.

Напомним, 29 декабря были озвучены кадровые изменения в правительстве Удмуртии. В отставку ушла вице-премьер Эльвира Пинчук, министр строительства Ришат Ибрагимов и постоянный представитель главы Удмуртии при президенте России Константин Сунцов.

17:25, 29 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
188
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#совет депутатов