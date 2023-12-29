Совет депутатов Малопургинского района возглавила Людмила Бикшинтеева

Малая Пурга. Удмуртия. В администрации Малопургинского района прошли кадровые изменения. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Депутаты районного совета избрали своим председателем Людмилу Бикшинтееву. Также в результате конкурса был избран новый замглавы районной администрации – начальник управления документационного обеспечения и ГО. Им стал Эдуард Ермичев.

Напомним, 29 декабря были озвучены кадровые изменения в правительстве Удмуртии. В отставку ушла вице-премьер Эльвира Пинчук, министр строительства Ришат Ибрагимов и постоянный представитель главы Удмуртии при президенте России Константин Сунцов.