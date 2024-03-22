Семья из Удмуртии стала участником шоу «Чадо из ада» на телеканале «Ю»

Малая Пурга. Удмуртия. Семья Томкиных из села Пугачёво стала участником шоу «Чадо из ада» (18+) на телеканале «Ю».

16-летняя Кристина Кузнецова, девочка из обеспеченной семьи из Саратова, приехала на перевоспитание в семью Томкиных, живущих в своём доме в селе Пугачёво Малопургинского района. Юной мажорке, завсегдатай московских тусовок, предстояло провести четыре дня в многодетной семье, вступая в конфликты и пытаясь найти общий язык.

Судя по комментариям к выпуску на YouTube, старшая дочь семьи — 16-летняя Варвара — стала первым подростком в проекте, кто не стал терпеть темперамент своей богатенькой гостьи и дала ей отпор.