Ранним утром в Камбарском районе загорелась кровля одноэтажного дома

Камбарка. Удмуртия. В селе Кама Камбарского района ранним утром 28 января загорелась кровля одноэтажного шлакоблочного дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии.

Кровля загорелась около 04:00 на площади 200 кв. м. Из дома эвакуировали два 50-литровых газовых баллона. Причины пожара устанавливаются.

Кроме того, около 07:20 возле Малой Пурги горел грузовик «Фиат Дукато». Пожар распространился на 3 кв. м, повредив салон автомобиля. Предварительная причина: короткое замыкание электропроводов в приборной панели.

Всего с 27 по 28 января в Удмуртии зарегистрировано 4 пожара.

МЧС республики рекомендует установить пожарный извещатель и не оставлять включённые электроприборы, уходя из дома.