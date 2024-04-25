Новое кладбище ждут жители Малой Пурги в Удмуртии

Малая Пурга. Удмуртия. Жители Малой Пурги живут в ожидании появления нового кладбища. На вопрос, когда же оно появится, ответил в ходе прямого эфира в соцсетях глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев.

«Место выделено у деревни Абдульменево. В этом году планируем геологические изыскания на том участке, который у нас выделен под кладбище. Работы по обустройству кладбища будут проводиться в случае, если геология нам позволит это сделать», — подчеркнул глава района.

В администрации Малопургинского района подчеркнули, что для открытия кладбища необходимо провести работы по проектированию, на которые требуется сумма 4,9 млн рублей. В эту стоимость входит уменьшение санитарно-защитной зоны артезианских скважин. В настоящее время в бюджете района нет средств для этих работ.