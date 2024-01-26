Три недели в удмуртской деревне Верхняя Иж-Бобья продолжается водный коллапс

Малая Пурга. Удмуртия. Глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев рассказал, как решается проблема с водоснабжением в деревне Верхняя Иж-Бобья. В ходе прямого эфира 25 января к нему обратились жители населённого пункта, сообщив, что «с 3 января нет воды, деревня вынуждена обратиться в вышестоящие органы».

«Верхняя Иж-Бобья — это головная боль. Практически каждый день работники ЖКХ работают по устранению порывов. Течёт водонапорная башня. На сегодняшний день выявили и устранили три порыва, но всё равно вода не идёт. Пытались запитать напрямую, минуя водонапорную башню. Организован подвоз воды как питьевой бутилированной, она находится у старосты деревни, если кому-то нужно; и техническая вода в цистернах. Знаю об этом точно, потому что занимался этим практически сам с работниками ЖКХ», — ответил Александр Деев.

В администрации района подтвердили, что ремонтные работы продолжатся до устранения проблемы.

Напомним, также жители деревни ожидают решения с проблемной дорогой, по которой проходит школьный маршрут. В ходе эфира Александр Деев заверил, что вопрос держит на контроле и обсудит его с руководством Агрызского района Татарстана.