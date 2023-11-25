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Жители одной из деревень Малопургинского района остались без холодной воды

14:30, 25 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Жители одной из деревень Малопургинского района остались без холодной воды
14:30, 25 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
462
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#поломка\n#водоснабжение\n#ремонт
Фото: пресс-служба администрации Малопургинского района
462
0

В воданапорной башне сломался глубинный насос.

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе жители деревни Нижние Юри остались без холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Малопургинского района. 

Вота отсутствует из-за неисправности глубинного насоса водонапорной башне. Отмечается, что теплоснабжение в населенном пункте не нарушено. Аварийно-восстановительные работы ведет бригада МУП «Управляющая компания в ЖКХ». В течение дня специалисты полностью восстановят водоснабжение. 

Также управляющая компания организовала подвоз питьевой воды в деревню Нижние Юри по заявкам.

По всем вопросам местные жители могут обращаться в МУП «Управляющая компания в ЖКХ» по телефону 8 (341)384-15-94, или 8 (950) 155-21-19. 

14:30, 25 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
462
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#поломка\n#водоснабжение\n#ремонт