В Удмуртии благодаря фотоловушке удалось задержать браконьеров, убивших с особой жестокостью кабана

Малая Пурга. Удмуртия. Браконьеры с особой жестокостью убили самца кабана у деревни Яган-Докья в Малопургинском районе. Злоумышленники попались на фотоловушку и вскоре были задержаны. Об этом сообщил министр природных ресурсов Удмуртии Денис Удалов.

Злодеяние было совершено на подкормочной поляне у деревни Яган-Докья. Браконьеры установили петлю с металлическим тросом, в неё и попалось несчастное животное. Мужчины убили кабана.

Стоявшая рядом фотоловушка запечатлела злоумышленников. Информация была передана инспекторам охотнадзора Минприроды Удмуртии. Личности браконьеров удалось установить, а их самих задержать. Возбуждены административные дела.

Мужчинам предстоит возместить ущерб в размере 90 тыс. рублей, их также лишат права заниматься охотой.

«Следует отметить, что за незаконную охоту при наличии крупного ущерба предусмотрен штраф в размере до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности», — подчеркнул Удалов.