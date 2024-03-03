Погибшего на СВО майора Виталия Дозорова похоронили в Малопургинском районе

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе простились с погибшим участником спецоперации Виталием Дозоровым. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Малопургинского района Александр Деев.

Майор Виталий Дозоров после срочной службы в должности разведчика войсковой разведки проходил военную службу по контракту. Он участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике, а также выполнял служебно-боевые задачи в составе объединённой группировки войск на территории Северо-Кавказского региона.

Потом он добровольцем отправился на специальную военную операцию, погиб при выполнении боевых задач. Похороны со всеми воинскими почестями прошли 3 марта.

Глава Удмуртии Александр Бречалов и глава Малопургинского района Александр Деев выразили родным и близким погибшего соболезнования. Им оказывается помощь в полном объёме.