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Погибшего на СВО майора Виталия Дозорова похоронили в Малопургинском районе

17:30, 03 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Погибшего на СВО майора Виталия Дозорова похоронили в Малопургинском районе
17:30, 03 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
644
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#спецоперация\n#похороны\n#награда
Фото: vk.com (Александр Деев)
644
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Ранее он участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике.

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе простились с погибшим участником спецоперации Виталием Дозоровым. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Малопургинского района Александр Деев. 

Майор Виталий Дозоров после срочной службы в должности разведчика войсковой разведки проходил военную службу по контракту. Он участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике, а также выполнял служебно-боевые задачи в составе объединённой группировки войск на территории Северо-Кавказского региона. 

Потом он добровольцем отправился на специальную военную операцию, погиб при выполнении боевых задач. Похороны со всеми воинскими почестями прошли 3 марта. 

Глава Удмуртии Александр Бречалов и глава  Малопургинского района Александр Деев выразили родным и близким погибшего соболезнования. Им оказывается помощь в полном объёме. 

17:30, 03 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
644
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#спецоперация\n#похороны\n#награда