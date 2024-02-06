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В Малой Пурге из горящего дома спаслись восемь детей и их мать

16:10, 06 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Малой Пурге из горящего дома спаслись восемь детей и их мать
16:10, 06 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
121
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: ИА «Сусанин»
121
0

Вовремя заметить возгорание помог сработавший пожарный извещатель.

Малая Пурга. Удмуртия. В ночь на 6 февраля в Малой Пурге загорелся частный дом, в котором находились восемь детей и их мать. Наличие пожарного извещателя позволило избежать трагедии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Сработавший пожарный извещатель разбудил одного из детей, который разбудил остальную семью. Вместе они покинули дом. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание.

Отметим, что пожарный извещатель был установлен в доме за три месяца до пожара.

16:10, 06 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
121
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#пожар