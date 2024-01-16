Житель Малопургинского района пробрался в местный ТЦ для кражи кроссовок и денег из кассы

Малая Пурга. Удмуртия. Безработный житель Малопургинского района похитил обувь и деньги из местного торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Ночью неизвестный мужчина для проникновения в ТЦ в Малой Пурге нашел рядом кирпич и разбил им стекло входной двери. Далее он вновь воспользовался кирпичом, чтобы разбить дверь одного из отделов на втором этаже здания.

Из этого отдела злоумышленник забрал две пары кроссовок и похитил из кассы 230 тыс. рублей. Оставив на полке в магазине свою старую обувь, неизвестный скрылся с места преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России («Кража в крупном размере»). В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось задержать подозреваемого в краже — 21-летнего неработающего жителя Малопургинского района. Отмечается, что молодого человека уже судили за кражи.

Злоумышленник рассказал, что спрятал часть денег и одну пару кроссовок в снегу недалеко от торгового центра. Сам он уехал в Ижевск, где потратил остальные деньги на развлечения и покупку фирменной одежды.

В настоящий момент подозреваемый находится под домашним арестом. За совершенное преступление суд может лишить его свободы на срок до 6 лет.