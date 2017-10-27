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      Глава Малопургинского района Светлана Колодкина уйдет в отставку

      10:58, 27 октября, 2017
      Георгий Поветкин
      10:58, 27 октября, 2017
      Георгий Поветкин
      3023
      0
      #политика\n#Малая Пурга\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия
      Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      3023
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      Эту информацию она подтвердила в телефонном разговоре корреспонденту «Сусанина».

      Малая Пурга. Глава Малопургинского района написала заявление об уходе со своего поста. Эту информацию она подтвердила корреспонденту «Сусанина».

      «Да, это так. Ухожу по собственному желанию. Теперь, согласно уставу, заявление должны рассмотреть на совете депутатов. Я уведомляю. Дальше идет своим ходом», - рассказала «Сусанину» Колодкина.

      По ее словам, ей неизвестно, кто будет в дальнейшем руководить районом.

      «Здесь без комментариев», - сказала Светлана Колодкина.

      Напомним, ранее Колодкиной предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело по статье 285 было возбуждено в апреле этого года. Оно связано с нарушениями при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья.

      В апреле этого года в районе побывал на тот момент еще врио главы Удмуртии Александр Бречалов. Оказалось, что 14 многоквартирных домов, построенных в 2013-2017 годах в рамках региональной адресной программы не отвечают санитарным требованиям. Жильцы показали плесень и трещины на стенах, а в некоторых домах туалеты оказались на улице. Светлана Колодкина пообещала устранить основные нарушения до конца августа.

      10:58, 27 октября, 2017
      Георгий Поветкин
      3023
      0
      #политика\n#Малая Пурга\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия

       

       

       

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