Житель Удмуртии на почве ревности насмерть забил сожительницу кочергой и табуретом

Ижевск. Удмуртия. 26-летнего жителя села Бураново осудили за жестокое убийство сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что 2 октября минувшего года пьяный мужчина в ходе ссоры на почве ревности начал избивать свою сожительницу. Он нанёс женщине множество ударов ногами, кочергой и табуретом, после чело сбросил несчастную в подполье, где задушил её. Совершив злодеяние, мужчина скрылся.

Сун лишил его свободы на 13 лет, которые тот будет отбывать в колонии строгого режима.