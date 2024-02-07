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Житель Удмуртии на почве ревности насмерть забил сожительницу кочергой и табуретом

17:30, 07 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Житель Удмуртии на почве ревности насмерть забил сожительницу кочергой и табуретом
17:30, 07 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
128
0
#Малая Пурга\n#Бураново\n#Удмуртия\n#суд\n#убийство
Фото: Луиса Кинтеро на Unsplash
128
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Ближайшие 13 лет он проведёт в колонии.

Ижевск. Удмуртия. 26-летнего жителя села Бураново осудили за жестокое убийство сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что 2 октября минувшего года пьяный мужчина в ходе ссоры на почве ревности начал избивать свою сожительницу. Он нанёс женщине множество ударов ногами, кочергой и табуретом, после чело сбросил несчастную в подполье, где задушил её. Совершив злодеяние, мужчина скрылся.

Сун лишил его свободы на 13 лет, которые тот будет отбывать в колонии строгого режима.

17:30, 07 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
128
0
#Малая Пурга\n#Бураново\n#Удмуртия\n#суд\n#убийство