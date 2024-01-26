В Малой Пурге планируют продолжить отлов бродячих собак в рамках закона

Малая Пурга. Удмуртия. Глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев рассказал о том, как ведётся отлов бродячих собак в райцентре. В ходе прямого эфира в соцсетях ему поступил вопрос от местной жительницы на эту тему.

«Хотелось бы ещё раз заострить внимание на большом количестве бродячих собак в Малой Пурге, которые представляют опасность несмотря на то, что они чипированы», — обратилась Мария Кириллова.

Аккаунт районной администрации в ответ подчеркнул, что мероприятия по отлову собак осуществляются исключительно в рамках законодательства: проводится отлов, вакцинация и стерилизация, затем собак возвращают на прежнее место обитания.

«Решать вопрос другими способами противозаконно, предусматривается уголовная ответственность», — подчеркнули в районной администрации.

В свою очередь сам Александр Деев признал, что вопрос является одним из актуальных для жителей Малой Пурги.

«Я сам каждый день хожу на работу, вижу этих собак — зубы у них не выпали после биркования, действительно, вызывает иногда опасения», — признался глава района.

Он рассказал, что всего в 2023 году на выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий по обращению с животными без владельцев в районе было выделено 1 млн 25 тыс. 388 рублей. Дополнительно использовали средства из местного бюджета в размере 159 604 рубля. На конец года была освоена сумма в размере 1 млн 178 тыс. 852 руб. 20 коп.

«Всего отловлено 110 животных, из них 99 голов выпущено на прежнее место обитания, 11 передано новым владельцам или возвращено хозяевам», — рассказал Александр Деев.

Работа по отлову проводилась в рамках заключённого договора с индивидуальным предпринимателем. Глава района подчеркнул, что по закону работа заключается в отлове и содержании животных, возврате потерявшихся их владельцев, возврате безнадзорных животных, не проявляющих немотивированную агрессию на прежние места их обитания после вакцинации, маркирования и стерилизации.

«Эвтаназия, то есть усыпление этих животных, если они здоровые и жизнеспособные, не предусмотрена действующим законодательством. Эвтаназии подвергаются только нежизнеспособные, больные, опасные инфекционными заболеваниями особи», — подчеркнул глава Малопургинского района.

Он также пояснил, что приказом ГУ ветеринарии Удмуртии утверждены нормативные расходы на осуществление указанных мероприятий; на отлов, содержание и возврат одной собаки выделяется 10 215 руб. 79 коп.

Также, по словам Александра Деева, в 2023 году поступило порядка 100 заявок на административные комиссии в отношении граждан, допустивших самовыгул питомцев, что нарушает требования закона. В итоге было объявлено одно предостережение, возбуждено 18 административных производств, по которым выданы 15 штрафов на сумму 15 500 рублей. По 30 материалам в возбуждении дела отказано ввиду отсутствия субъектов административного правонарушения — то есть службы хозяев не нашли.

«В 2024 году мы планируем работать с этим же исполнителем, он работает достаточно добросовестно. Договор будет заключён в первом квартале после выделения соответствующих бюджетных средств», — заверил Александр Деев.