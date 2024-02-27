В Малой Пурге пройдёт конкурс «Лучший тракторист-машинист»

Малая Пурга. Удмуртия. В Малой Пурге пройдёт конкурс профессионального мастерства «Лучший тракторист-машинист» (0+). Об этом сообщил глава Малопургинского района Александр Деев на своей странице «ВКонтакте».

Конкурс стартует в 10:00 3 марта в районе третьего километра у Малой Пурги.

Для болельщиков организуют спортивно-развлекательную программу, в которую войдут: игровая площадка для детей, показательные заезды на снегоходах, а также игры «Ӵужонбол» и «Айшетбол».

Помимо этого, гости мероприятия смогут попробовать блюда удмуртской кухни – табани и перепечи.