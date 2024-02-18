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Сенсорная комната появилась в Малопургинской районной библиотеке

10:02, 18 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Сенсорная комната появилась в Малопургинской районной библиотеке
10:02, 18 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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0
#дети\n#библиотека\n#Малая Пурга
Фото: Александр Деев
141
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Здесь дети смогут заниматься развивающими упражнениями.

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинской районной библиотеке заработала сенсорная студия «Добрые ладошки» (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

В комнате дети смогут заниматься с «умными» досками, на которых представлены разнообразные предметы, отличающиеся формой, цветом и фактурой. Это упражнение направлено на развитие у детей мелкой моторики, сенсорного восприятия, логику и воображение.

Кроме того, в комнате дети могут воспользоваться утяжеленным одеялом и специальным сенсорным гамаком.

На данный момент основными посетителями сенсорной комнаты стали дети, нуждающиеся в такого рода отдыхе. Однако, комната открыта и для других детей по предварительной записи – номер для связи 8-950-822-87-92.

10:02, 18 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
141
0
#дети\n#библиотека\n#Малая Пурга