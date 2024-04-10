На арсенале в удмуртском Пугачёво началась ликвидация боеприпасов

Малая Пурга. Удмуртия. На территории бывшего арсенала Минобороны РФ в Пугачёво начались работы по очистке взрывоопасных предметов. Глава Малопургинского района Александр Деев предупредил жителей о возникновении одиночных хлопков и дыма. При этом, он заверяет, что разлёт осколков за периметр арсенала исключён.

Работы выполняет подрядчик АО «Форпост Балтики Плюс». Очистка от взрывоопасных предметов производится методом выжигания на специально отведённой площадке. Все меры пожарной и технической безопасности соблюдены.

Очистка территории арсенала будет сопровождаться одиночными взрывами и поднимающимся в небо дымом. Работы будут проводиться днём по будням.

«Напоминаю, что проникать на территорию бывшего арсенала крайне опасно! При обнаружении взрывоопасных и подозрительных предметов категорически не допускается их трогать, перемещать, и тем более, пытаться их разбирать, оказывать любое техническое воздействие. Это может привести к детонации взрывоопасного предмета и трагическим последствиям. Также напоминаю, что за незаконный оборот лома черных и цветных металлов предусмотрена административная и уголовная ответственность. Будьте благоразумны», — написал Александр Деев.