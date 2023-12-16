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Полиция изъяла у жителя Малопургинского района ручную гранату

14:30, 16 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Полиция изъяла у жителя Малопургинского района ручную гранату
14:30, 16 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
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#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#граната\n#полиция\n#уголовное дело
Фото: unsplash.com (Sven Verweij)
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Он нашел её в лесу несколько лет назад.

Малая Пурга. Удмуртия. Полиция обнаружила ручную граната без взрывателя у 29-летнего жителя Малопургинского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

Сотрудники МВД нашли снаряд во время оперативно-разыскных мероприятий. Установлено, что мужчина обнаружил гранату в лесу несколько лет назад, и с тех пор незаконно хранил ее в своем гараже. 

В результате снаряд был изъят. По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК России («Незаконное хранение взрывных устройств»). Молодого человека могут лишить свободы на срок до 8 лет.

Жителям Удмуртии напоминают, что за добровольную сдачу оружия полагается выплата. 

14:30, 16 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
135
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#граната\n#полиция\n#уголовное дело