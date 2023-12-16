Полиция изъяла у жителя Малопургинского района ручную гранату

Малая Пурга. Удмуртия. Полиция обнаружила ручную граната без взрывателя у 29-летнего жителя Малопургинского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сотрудники МВД нашли снаряд во время оперативно-разыскных мероприятий. Установлено, что мужчина обнаружил гранату в лесу несколько лет назад, и с тех пор незаконно хранил ее в своем гараже.

В результате снаряд был изъят. По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК России («Незаконное хранение взрывных устройств»). Молодого человека могут лишить свободы на срок до 8 лет.

Жителям Удмуртии напоминают, что за добровольную сдачу оружия полагается выплата.