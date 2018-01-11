Вице-премьер Аркадий Дворкович и министр транспорта Максим Соколов приедут в Удмуртию

Визит федеральных чиновников намечен на пятницу, 12 января.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевск прибудут заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович и министр транспорта Максим Соколов. Визит федеральных чиновников намечен на пятницу, 12 января.

Ожидается, что в этот день состоится поездка на мост через реки Кама и Буй, построенный в рамках концессионного соглашения. Кроме того, Дворкович посетит ижевский автозавод, на территории которого ему представят продукцию, имеющую знак «Сделано в Удмуртии».