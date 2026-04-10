Ижевск. Удмуртия. В Госсовете Удмуртии рассмотрели законопроект, расширяющий перечень работ по замене лифтового оборудования в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов. Документ одобрен профильной комиссией по экономической политике и рекомендован к рассмотрению на сессии. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета Удмуртии.

Изменения предлагается внести в республиканский закон об организации проведения капитального ремонта. Согласно законопроекту, помимо непосредственно замены лифтов, в перечень работ включат сопутствующий ремонт лифтовых шахт и помещений, где размещается оборудование.

Кроме того, регионального оператора капремонта планируется наделить функцией по организации обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в программу, если такие работы финансируются за счет бюджета Удмуртии.

Постоянная комиссия по экономической политике, промышленности и инвестициям под председательством Тимура Ягафарова одобрила законопроект и рекомендовала его к принятию на ближайшей сессии Государственного Совета республики.