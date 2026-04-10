В Удмуртии предложили расширить перечень работ при замене лифтов по программе капремонта

15:34, 10 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лифты
Источник фото: ИА «Сусанин»
Соответствующие изменения депутаты Госсовета Удмуртии могут внести в республиканский закон о капремонте.

Ижевск. Удмуртия. В Госсовете Удмуртии рассмотрели законопроект, расширяющий перечень работ по замене лифтового оборудования в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов. Документ одобрен профильной комиссией по экономической политике и рекомендован к рассмотрению на сессии. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета Удмуртии.

Изменения предлагается внести в республиканский закон об организации проведения капитального ремонта. Согласно законопроекту, помимо непосредственно замены лифтов, в перечень работ включат сопутствующий ремонт лифтовых шахт и помещений, где размещается оборудование.

Кроме того, регионального оператора капремонта планируется наделить функцией по организации обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в программу, если такие работы финансируются за счет бюджета Удмуртии.

Постоянная комиссия по экономической политике, промышленности и инвестициям под председательством Тимура Ягафарова одобрила законопроект и рекомендовала его к принятию на ближайшей сессии Государственного Совета республики.

