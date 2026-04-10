Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 36% опрошенных местных жителей хотели бы полететь в космос. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы «SuperJob» (СуперДжоб) со ссылкой на собственное исследование.

Отмечается, что среди мужчин больше тех, кто хотел бы совершить путешествие на околоземную орбиту, чем среди женщин (41% против 30% соответственно). Также молодёжь до 35 лет активнее мечтает о космосе, чем поколение старше 45 лет (40% против 32% соответственно).

«Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще других отправиться к звездам хотят системные администраторы (50%), программисты (43%) и инженерно-технические работники (42%). Меньше всего желающих покинуть Землю — среди медицинских сестер (14%) и секретарей (19%)», — говорится в сообщении.