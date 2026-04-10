Ижевск. Удмуртия. В Ижевске местного жителя обвинили в коммерческом подкупе и легализации денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКH по Удмуртии.

Как передаёт МВД по Удмуртии, фигуранта задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по УР при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

Следственным отделом по Устиновскому району Ижевска по материалам МВД возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего инженера по пожарной безопасности одной из коммерческих организаций. Уголовное дело завели по статье 204 УК РФ «Коммерческий подкуп в крупном размере», а также по статье 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств».

По версии следствия, в 2024 – 2025 годах фигурант незаконно получил от генерального директора коммерческой организации, занимающейся обслуживанием систем противопожарной безопасности, денежные средства за способствование заключению контрактов, в том числе в будущем, и приёмке выполненных работ на общую сумму свыше 300 000 рублей.

Впоследствии под видом оказанных консалтинговых услуг фигурант обналичил денежные средства в размере 80 000 рублей через подконтрольную ему организацию.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.