Ижевск. Удмуртия. В преддверии Пасхи в магазинах Удмуртии начали продавать традиционный пасхальный хлеб, который пекут только к этому празднику — кулич. И некоторые производители указывают, что изделие уже освящено.

У нашей читательницы Татьяны З. возник вопрос: «Когда в магазине пишут, что все куличи освящены, правда это или нет? Как это происходит?». За ответом «Сусанин» обратился к руководителю секретариата Ижевской епархии, протоиерею Роману Воскресенских.

Он рассказал, что первое освящение продуктов должно начинаться в субботу после литургии. Традиция приносить яства, чтобы освятить, зародилась для того, чтобы человек пришел в храм. И её соблюдают во многие праздники, не только в Пасху.

У горожан есть два дня, чтобы освятить пасхальные блюда в церкви. Традиционно куличи освящают утром в субботу, а после ночной службы, в Светлое Христово Воскресение, можно приносить яйца.

Заявления производителей куличей, что хлеб уже освятили, проверить сложно.

«Проверить мы тут не сможем, кто освещал и когда. Но, по логике, всё должно проходить в храме, когда ты приходишь с семьей, приносишь эти яства, молишься за своих ближних, за себя, просишь у Бога прощения и благословения. И вот тогда это будет правильно», — подытожил Роман Воскресенских.

Он добавил, что, если человек сам не пришёл в храм, чтобы помолиться и освятить продукты, то и нет смысла покупать «освящённый» кулич в магазине.

Но, отметим в качестве примера, что Шарканский хлебокомбинат ежегодно приглашает к себе батюшку перед Пасхой. Кооператив Шарканского района сообщил, что 9 апреля настоятель Петро‑Павловского храма протоиерей Алексий Зырянов прямо на хлебозаводе под звуки молитв освятил пасхальные куличи и другую хлебобулочную продукцию.

Также благословенный обряд провели утром 11 апреля в ремесленной пекарне «Белотурка» в Ижевске. Батюшка прочитал молитвы и окропил святой водой всю пасхальную продукцию.