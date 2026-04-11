Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

МыСпросилиЗаВас: действительно ли в магазинах продают уже освящённые куличи?

10:30, 11 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
105
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#епархия\n#Пасха\n#Мы спросили за Вас\n#куличи
Источник фото: скриншот видео ремесленной пекарни «Белотурка»
В данной рубрике вы можете задать любой вопрос про Удмуртию на темы: ЖКХ, строительство в городах и районах, образование, дороги и транспорт, спорт, культура и другие.

Ижевск. Удмуртия. В преддверии Пасхи в магазинах Удмуртии начали продавать традиционный пасхальный хлеб, который пекут только к этому празднику — кулич. И некоторые производители указывают, что изделие уже освящено.

У нашей читательницы Татьяны З. возник вопрос: «Когда в магазине пишут, что все куличи освящены, правда это или нет? Как это происходит?». За ответом «Сусанин» обратился к руководителю секретариата Ижевской епархии, протоиерею Роману Воскресенских.

Он рассказал, что первое освящение продуктов должно начинаться в субботу после литургии. Традиция приносить яства, чтобы освятить, зародилась для того, чтобы человек пришел в храм. И её соблюдают во многие праздники, не только в Пасху.

У горожан есть два дня, чтобы освятить пасхальные блюда в церкви. Традиционно куличи освящают утром в субботу, а после ночной службы, в Светлое Христово Воскресение, можно приносить яйца.

Заявления производителей куличей, что хлеб уже освятили, проверить сложно.

«Проверить мы тут не сможем, кто освещал и когда. Но, по логике, всё должно проходить в храме, когда ты приходишь с семьей, приносишь эти яства, молишься за своих ближних, за себя, просишь у Бога прощения и благословения. И вот тогда это будет правильно», — подытожил Роман Воскресенских.

Он добавил, что, если человек сам не пришёл в храм, чтобы помолиться и освятить продукты, то и нет смысла покупать «освящённый» кулич в магазине.

Но, отметим в качестве примера, что Шарканский хлебокомбинат ежегодно приглашает к себе батюшку перед Пасхой. Кооператив Шарканского района сообщил, что 9 апреля настоятель Петро‑Павловского храма протоиерей Алексий Зырянов прямо на хлебозаводе под звуки молитв освятил пасхальные куличи и другую хлебобулочную продукцию. 

Также благословенный обряд провели утром 11 апреля в ремесленной пекарне «Белотурка» в Ижевске. Батюшка прочитал молитвы и окропил святой водой всю пасхальную продукцию. 