Завьялово. Удмуртия. В муниципальном образовании «Ягульское» Завьяловского района утром 9 апреля школьный автобус временно прекратил заезд на остановку «Покровская». Причиной стало неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, сообщили в администрации района.

Информация об изменении маршрута появилась в паблике МО «Ягульское». Родителей предупредили, что детей будут забирать и высаживать на соседней остановке — «Успенская». «Сусанин» обратился за разъяснениями.

В администрации Завьяловского района изданию пояснили, что утренний подвоз школьников с улицы Покровской действительно был отменен из-за разбитой дороги. Однако проблему удалось решить: дорожное покрытие отремонтировали, и уже после обеда школьный автобус возобновил движение по прежнему маршруту с заездом на остановку «Покровская».